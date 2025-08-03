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Повітряні сили отримали нового командувача: кого призначив Зеленський

Київ, Неділя 03 серпня 2025 15:50
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Повітряні сили отримали нового командувача: кого призначив Зеленський Фото: Анатолій Кривоножко, новий командувач Повітряних сил (facebook.com/PvkCenter)
Автор: Дмитро Левицький

Генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко став командувачем Повітряних сил ЗСУ. Він майже рік виконував обов'язки командувача після звільнення Миколи Олещука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, рішення про призначення Кривоножка командувачем він ухвалив сьогодні.

"І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: ЗСУ, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - наголосив Зеленський.

Хто такий Анатолій Кривоножко

З 2015 року Кривоножко очолював Повітряне командування "Центр". На цій посаді після повномасштабного вторгнення РФ отримав від Зеленського орден "Золота зірка" та звання Героя України.

З 30 серпня 2024 року Кривоножко виконував обов'язки командувача Повітряних сил. Тимчасово виконувати обов'язки його призначив головком ЗСУ Олександр Сирський після того, як Зеленський звільнив з посади командувача Повітряних сил Миколу Олещука.

Звільнення Олещука президент пояснював потребою посилювати Повітряні сили та "берегти людей, особовий склад та усіх воїнів". Цьому рішенню передувала трагічна катастрофа винищувача F-16.

Символічно, що призначення командувача відбулося в День Повітряних сил ЗСУ. Свято було встановлене у 2007 році, щоб вшанувати всіх захисників українського неба. Більше про історію свята та як вітати військових - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Повітряні сили України
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