У МАГАТЕ повідомили про вибухи і задимлення на Запорізькій АЕС
В суботу, 2 серпня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) чули вибухи і бачили дим, що підіймався на території довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.
Зазначається, що вибухи та дим, імовірно, виникли через атаку на один із допоміжних об’єктів станції.
На ЗАЕС команді МАГАТЕ повідомили, що цей об’єкт обстріляли артилерією й атакували дронами з 9.00 - приблизно в той самий час, коли співробітники Агентства чули звуки бойових дій.
"Допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від зовнішнього периметра майданчика ЗАЕС, і вдень команда МАГАТЕ все ще могла бачити дим у тому напрямку", - йдеться у звіті.
У відомстві зазначили, що це останній інцидент у низці подібних випадків за останні тижні й місяці, які ще більше підкреслюють потенційні загрози ядерній безпеці під час воєнного конфлікту на території ЗАЕС.
"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від запланованої цілі - становить потенційні ризики для ядерної безпеки та повинна бути недопустимою. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об’єктів, щоб уникнути подальшої загрози ядерної аварії", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Інциденти на Запорізькій АЕС
Російські загарбники окупували Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Згодом на території станції та у технічних приміщеннях окупанти розмістили велику кількість зброї й техніки.
Наприкінці 2022 року всі реактори станції були переведені у стан холодного зупину. На даний момент АЕС не генерує електроенергію.
Однак на території станції та прилеглої до неї території регулярно відбуваються інциденти з пожежами, пролітами дронів над ковпаками реакторів та знеструмленням ліній електропередач, що живить власні потреби ядерного об'єкта.
Так, 19 липня в районі ЗАЕС сталося задимлення через лісову пожежу.
29 липня у мережі з'явилася інформація про начебто перевищення радіаційного фону в Запорізькій області після розвороту вітру з боку електростанції.
Однак у МВС України спростували перевищення радіаційного фону.
Спеціалісти МАГАТЕ також не зафіксували перевищення фону на території ЗАЕС.
В ніч на 13 липня місія МАГАТЕ зафіксувала сотні пострілів у районі блоків ЗАЕС. Біля реакторів було знайдено багато гільз.