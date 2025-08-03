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У МАГАТЕ повідомили про вибухи і задимлення на Запорізькій АЕС

Неділя 03 серпня 2025 01:45
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У МАГАТЕ повідомили про вибухи і задимлення на Запорізькій АЕС Фото: біля Запорізької АЕС було чутно вибухи і сталося задимлення (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В суботу, 2 серпня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) чули вибухи і бачили дим, що підіймався на території довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Зазначається, що вибухи та дим, імовірно, виникли через атаку на один із допоміжних об’єктів станції.

На ЗАЕС команді МАГАТЕ повідомили, що цей об’єкт обстріляли артилерією й атакували дронами з 9.00 - приблизно в той самий час, коли співробітники Агентства чули звуки бойових дій.

"Допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від зовнішнього периметра майданчика ЗАЕС, і вдень команда МАГАТЕ все ще могла бачити дим у тому напрямку", - йдеться у звіті.

У відомстві зазначили, що це останній інцидент у низці подібних випадків за останні тижні й місяці, які ще більше підкреслюють потенційні загрози ядерній безпеці під час воєнного конфлікту на території ЗАЕС.

"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від запланованої цілі - становить потенційні ризики для ядерної безпеки та повинна бути недопустимою. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об’єктів, щоб уникнути подальшої загрози ядерної аварії", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Інциденти на Запорізькій АЕС

Російські загарбники окупували Запорізьку АЕС 4 березня 2022 року. Згодом на території станції та у технічних приміщеннях окупанти розмістили велику кількість зброї й техніки.

Наприкінці 2022 року всі реактори станції були переведені у стан холодного зупину. На даний момент АЕС не генерує електроенергію.

Однак на території станції та прилеглої до неї території регулярно відбуваються інциденти з пожежами, пролітами дронів над ковпаками реакторів та знеструмленням ліній електропередач, що живить власні потреби ядерного об'єкта.

Так, 19 липня в районі ЗАЕС сталося задимлення через лісову пожежу.

29 липня у мережі з'явилася інформація про начебто перевищення радіаційного фону в Запорізькій області після розвороту вітру з боку електростанції.

Однак у МВС України спростували перевищення радіаційного фону.

Спеціалісти МАГАТЕ також не зафіксували перевищення фону на території ЗАЕС.

В ніч на 13 липня місія МАГАТЕ зафіксувала сотні пострілів у районі блоків ЗАЕС. Біля реакторів було знайдено багато гільз.

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Запорізька АЕС МАГАТЕ
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