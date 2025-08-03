У МАГАТЕ повідомили про вибухи і задимлення на Запорізькій АЕС

В суботу, 2 серпня, співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) чули вибухи і бачили дим, що підіймався на території довкола Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

Зазначається, що вибухи та дим, імовірно, виникли через атаку на один із допоміжних об’єктів станції.

На ЗАЕС команді МАГАТЕ повідомили, що цей об’єкт обстріляли артилерією й атакували дронами з 9.00 - приблизно в той самий час, коли співробітники Агентства чули звуки бойових дій.

"Допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від зовнішнього периметра майданчика ЗАЕС, і вдень команда МАГАТЕ все ще могла бачити дим у тому напрямку", - йдеться у звіті.

У відомстві зазначили, що це останній інцидент у низці подібних випадків за останні тижні й місяці, які ще більше підкреслюють потенційні загрози ядерній безпеці під час воєнного конфлікту на території ЗАЕС.

"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від запланованої цілі - становить потенційні ризики для ядерної безпеки та повинна бути недопустимою. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об’єктів, щоб уникнути подальшої загрози ядерної аварії", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.