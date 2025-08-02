У Вінниці сталися заворушення на протесті через невдоволення ТЦК (відео)

У Вінниці сталися сутички між правоохоронцями та місцевими жителями, які прийшли "визволяти" чоловіків, яких утримує ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ й Telegram-канали.

Зазначимо, що восени минулого року та навесні поточного, у ЗМІ та соцмережах повідомлялося про неодноразові факти силового затримання військовозобов'язаних чоловіків, та їхню доправку й утримання на вінницькому стадіоні "Локомотив".

О 01:10 місцеві пабліки повідомляють, що частина людей вже розійшлася. Конфлікт поступово стихає.

О 00:34 поліція запропонувала підвезти людей, які далеко проживають і не можуть дістатися додому самостійно.

Близько півночі поліцейські попросили всіх розійтися і не порушувати комендантську годину.

Близько 23:30 в хід пішли перцові балончики. Почалися перші затримання.

Зазначається, що на місце інциденту біля центрального стадіону "Локомотив", прибули близько десяти екіпажів Нацполіції. Присутні виламали двері.

Інциденти за участю ТЦК та СП

В Україні тривають мобілізаційні заходи. У ЗМІ регулярно повідомляється про випадки силового затримання та доставки чоловіків призовного віку до розподільчих пунктів, а також інші інциденти за участю працівників ТЦК та СП.

У травні на пункті збору у Вінницькому ТЦК та СП було побито чоловіка. Проводиться службове розслідування.

Днями у Миколаєві чоловік загинув, втікаючи від патруля ТЦК та СП.

14 липня у Миколаєві працівники районного ТЦК та СП, імовірно, перевищили свої службові повноваження і побили чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація в Україну не повинна бути шоком для людей. На його думку, ці структури мають змінитися.

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