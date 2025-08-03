Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Також звільнений Андрій Юрченко, який обіймав посаду начальника Рубіжанської міської військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента №98 та №99.

Сергій Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію з 25 жовтня 2019 року по 7 березня 2023 року. Після звільнення він був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Як відомо, 2 серпня уряд погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА та направив проєкт Володимиру Зеленському.

Також своїм розпорядження президент звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Голова Луганської ОВА Олексій Харченко відреагував на звільнення Юрченка. Він зазначив, що дав доручення щодо відсторонення посадовця після інформації про можливу дотичність Юрченка до корупційних схем під час закупівлі засобів РЕБ та FPV-дронів.