Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи про оборудки з дронами
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА. Також звільнений Андрій Юрченко, який обіймав посаду начальника Рубіжанської міської військової адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента №98 та №99.
Сергій Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію з 25 жовтня 2019 року по 7 березня 2023 року. Після звільнення він був головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Як відомо, 2 серпня уряд погодив звільнення Сергія Гайдая з Мукачівської РДА та направив проєкт Володимиру Зеленському.
Також своїм розпорядження президент звільнив Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.
Голова Луганської ОВА Олексій Харченко відреагував на звільнення Юрченка. Він зазначив, що дав доручення щодо відсторонення посадовця після інформації про можливу дотичність Юрченка до корупційних схем під час закупівлі засобів РЕБ та FPV-дронів.
Махінації з дронами та РЕБ
Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ. За даними слідства, фігуранти укладали держконтракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося ділкам.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи. Стосовно цього розпочали службове розслідування.
За даними джерел РБК-Україна, у справі також фігурує ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. 2 серпня Кабмін терміново погодив його звільнення. Що відомо про Гайдая - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, до справи також причетний чинний народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов з Луганської області. Членство Кузнєцова у фракції "Слуга народу" призупинили на час розслідування.