Дрони СБУ вдарили по "шахедному" аеродрому в Краснодарському краї

Дрони СБУ вночі 2 серпня атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Росії. З цього аеродрому окупанти випускають "Шахеди" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як зазначається, першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

Також безпілотники атакували завод "Електроприлад" у Пензі, який працює на російський ВПК.

На підприємстві виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. За даними СБУ, в районі вибухів спостерігається задимлення.

Довідка. Приморсько-Ахтарськ - місто в Росії, адміністративний центр Приморсько-Ахтарського району Краснодарського краю. Місто розташоване на березі Ясенської затоки Азовського моря.

У Приморсько-Ахтарську розташований військовий аеродром, з якого майже щоночі росіяни запускають дрони по Україні.



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