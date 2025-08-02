ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони СБУ вдарили по "шахедному" аеродрому в Краснодарському краї

Краснодар, Субота 02 серпня 2025 12:05
UA EN RU
Дрони СБУ вдарили по "шахедному" аеродрому в Краснодарському краї Фото: дрони СБУ вдарили по аеродрому Приморсько-Ахтарськ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Дрони СБУ вночі 2 серпня атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Росії. З цього аеродрому окупанти випускають "Шахеди" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як зазначається, першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

Також безпілотники атакували завод "Електроприлад" у Пензі, який працює на російський ВПК.

На підприємстві виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. За даними СБУ, в районі вибухів спостерігається задимлення.

Довідка. Приморсько-Ахтарськ - місто в Росії, адміністративний центр Приморсько-Ахтарського району Краснодарського краю. Місто розташоване на березі Ясенської затоки Азовського моря.

У Приморсько-Ахтарську розташований військовий аеродром, з якого майже щоночі росіяни запускають дрони по Україні.
Дрони СБУ вдарили по &quot;шахедному&quot; аеродрому в Краснодарському краї
google.com/maps

Нічний удар по Росії

Як відомо, в ніч на 2 серпня у низці регіонів Росії лунали вибухи. Гучно було в Липецьку, Рязані, Пензі та Самарській області.

Генштаб ЗСУ підтвердив влучання в Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи, базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Українські військові зазначили, що це була відповідь на терористичні обстріли українських міст.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
Новини
Все вирішиться 8 серпня? Дедлайн від Трампа, переговорний стіл у Туреччині та зухвалість Путіна - дайджест тижня
Все вирішиться 8 серпня? Дедлайн від Трампа, переговорний стіл у Туреччині та зухвалість Путіна - дайджест тижня
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському