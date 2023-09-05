Атака дронів на Одеську область і відставка Резнікова: новини за 4 вересня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни випустили по Україні 32 "Шахеди": скільки збила ППО

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну 32 ударними безпілотниками Shahed-136/131. При цьому силам ППО вдалося збити 23 з них.

Загарбники атакували Україну "Шахедами" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Усього зафіксовано пуски 32 дронів, що атакували Одеську та Дніпропетровську області.

Сили та засоби ППО знищено 23 ворожі ударні БпЛА. Також було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Російські дрони впали та вибухнули в Румунії під час нічного обстрілу України, - МЗС

Під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе "Шахед" впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Як зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - зазначив спікер МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україна має фотодокази того, що російські ударні дрони впали на території Румунії. У Міністерстві оборони Румунії вже спростували таку інформацію.

Резніков подав до Ради заяву про відставку

Олексій Резніков подав заяву про відставку з посади міністра оборони України до Верховної Ради.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - написав він.

Потрібен для ЄС. Зеленський вимагає ухвалити закон про е-декларації, нардепи за, але з умовою

В Україні у звʼязку з впровадженням воєнного стану через війну з Росією скасували обовʼязкове е-декларування для урядовців та чиновників. Однак президент Володимир Зеленський вимагає ухвалити закон, який є одним із критеріїв для вступу України до Європейського союзу.

Україна у червні цього року отримала статус кандидата на вступ до ЄС, однак для початку переговорів Київ має виконати сім рекомендацій Єврокомісії, серед яких, зокрема, і поновлення електронного декларування.

Вчора президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні закликав народних депутатів ухвалити три закони для вступу до блоку.

Кім Чен Ин поїде до Путіна обговорювати поставки зброї для РФ, - NYT

Лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрітися з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь.

Зазначається, що обидва диктатори планують обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь для війни проти України та інше військове співробітництво.

Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація.

Зеленський відвідав українських військових у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Там він поспілкувався з українськими військовими.

За його словами, під час візиту він зустрівся з бригадами, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Президента супроводжували командувач морської піхоти та ОТУ "Донецьк" Юрій Содоль та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, які потребують нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів", - написав Зеленський.

Він поспілкувався солдатами восьми бригад, у тому числі з командирами, щодо проблемних питань. Комбриги найчастіше згадували зростаючу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Без важливого меседжу. Ердоган говорив із Путіним про зерновий коридор, але безрезультатно

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що обговорив з російським президентом Володимиром Путіним "зерновий коридор".

Як заявив Ердоган, "зерновий коридор" зіграв важливу роль у тому, щоб запобігти продовольчій кризі. При цьому турецький лідер сказав, що Анкара готова взяти на себе посередництво у питанні його відновлення з Україною.

Водночас російський диктатор Путін заявив, що Україна нібито "відправила на смітник" мирні домовленості, досягнуті за посередництва Туреччини.

Варто зауважити, що раніше Ердоган анонсував "дуже важливе" повідомлення щодо "зернової угоди", яке мав зробити після зустрічі з Путіним.

У Раді пропонують запровадити межу за віком для відстрочки від мобілізації студентів

У Верховній раді зареєстрований проект закону, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студенів-чоловіків з 30-річного віку. Це стосується і тих, хто не підвищує рівень, а лише отримує ще одну освіту.

Документом пропонується встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Крім того, з метою збереження педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з числа осіб чоловічої статі у віці до 60 років, пропонується встановити, що вони не підлягають мобілізації.

ГУР отримало авіаційний розвідкомплекс "Мара": ефективно працює у ворожому тилу

Аеророзвідники Головного управління розвідки днями отримали авіаційний розвідувальний комплекс "Мара", який може працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру.

Розвідники отримали авіаційний розвідкомплекс "Мара" від фонду "Повернись живим".

Він складається з:

шести дронів - трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях;

антени для керування польотами.

Загальна вартість комплексу складає 2 827 639 гривень.

Спекотно і без дощів: прогноз погоди в Україні на тиждень

В Україні цього тижня буде бездощова погода. При цьому очікується спека до +30 градусів.

За даними синоптиків, протягом поточного тижня по Україні без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в ніч на 6 вересня становитиме +10 +15 градусів, а вдень +21 +27.

При цьому у середу, 7 вересня, у північно-східних областях очікується +19 +24.

На півдні, сьогодні і на південному сході країни вночі +14 +19°, а вдень +24 +30.