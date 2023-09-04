Спекотно і без дощів: прогноз погоди в Україні на тиждень
В Україні цього тижня буде бездощова погода. При цьому очікується спека до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.
За даними синоптиків, протягом поточного тижня по Україні без опадів.
Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в ніч на 6 вересня становитиме +10 +15 градусів, а вдень +21 +27.
При цьому у середу, 7 вересня, у північно-східних областях очікується +19 +24.
На півдні, завтра і на південному сході країни вночі +14 +19°, а вдень +24 +30.
Підсумки літа 2023 в Україні
Середня температура повітря цього літа у Києві становила +21,6 градуса, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.
При цьому у серпні у Києві було встановлено 12 погодних рекордів, 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня.
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