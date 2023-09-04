Спекотно і без дощів: прогноз погоди в Україні на тиждень

В Україні цього тижня буде бездощова погода. При цьому очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, протягом поточного тижня по Україні без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в ніч на 6 вересня становитиме +10 +15 градусів, а вдень +21 +27.

При цьому у середу, 7 вересня, у північно-східних областях очікується +19 +24.

На півдні, завтра і на південному сході країни вночі +14 +19°, а вдень +24 +30.

Підсумки літа 2023 в Україні

Середня температура повітря цього літа у Києві становила +21,6 градуса, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

При цьому у серпні у Києві було встановлено 12 погодних рекордів, 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня.

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