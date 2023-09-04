ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спекотно і без дощів: прогноз погоди в Україні на тиждень

Понеділок 04 вересня 2023 15:35
UA EN RU
Спекотно і без дощів: прогноз погоди в Україні на тиждень Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня буде бездощова погода. При цьому очікується спека до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, протягом поточного тижня по Україні без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в ніч на 6 вересня становитиме +10 +15 градусів, а вдень +21 +27.

При цьому у середу, 7 вересня, у північно-східних областях очікується +19 +24.

На півдні, завтра і на південному сході країни вночі +14 +19°, а вдень +24 +30.

Підсумки літа 2023 в Україні

Середня температура повітря цього літа у Києві становила +21,6 градуса, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року.

При цьому у серпні у Києві було встановлено 12 погодних рекордів, 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода на тиждень
NEWS
Резніков подав до Ради заяву про відставку
Резніков подав до Ради заяву про відставку
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту