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ГУР отримало авіаційний розвідкомплекс "Мара": ефективно працює у ворожому тилу

Понеділок 04 вересня 2023 11:17
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ГУР отримало авіаційний розвідкомплекс "Мара": ефективно працює у ворожому тилу Фото: ГУР отримало авіаційний розвідкомплекс "Мара" (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Аеророзвідники Головного управління розвідки днями отримали авіаційний розвідувальний комплекс "Мара", який може працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Розвідники отримали авіаційний розвідкомплекс "Мара" від фонду "Повернись живим".

Він складається з:

  • шести дронів - трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях;
  • антени для керування польотами.

Загальна вартість комплексу складає 2 827 639 гривень.

"Мара" - це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Його безпілотники здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Загальна вага комплексу складає близько 20 кг: два дрони з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу.

Зазначається, що такі розміри дозволяють операторам "Мари" швидко розгортатися і мати максимальну мобільність - розвідкомплекс не потребує додаткового транспорту.

Оскільки "Мара" може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої радіоелектронниї бротьби, ці "літаки" ефективно працюють у тилу противника.

Виробництво дронів в Україні

Міністр оборони Олексія Резнікова повідомляв, що на озброєнні ЗСУ вже понад 20 нових найменувань БПЛА українського виробництва.

Він зазначив, що в Україні справжній бум виробництва дронів через те, що Кабміну вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

До того ж, уряд виділив 40 млрд гривень цього року для інвестицій в українських виробників дронів.

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ГУР дрони
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