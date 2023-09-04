В Херсонській області через обстріл поранено дитину

Російські окупанти обстріляли селище Сонячне Херсонської громади. Під час атаки поранення отримав 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Учора у селищі Сонячне Херсонської громади під удар ворога потрапив 11-річний хлопчик. У нього діагностували мінно-вибухову травму, а також поранення ніг", - розповів він.

За його словами, у стані середньо тяжкості потерпілого доставили до лікарні.

"Медики роблять все можливе, аби вберегти дитяче життя та здоровʼя", - додав очільник ОВА.

Обстріли Херсонської області

Частина Херсонської області залишається окупованою російськими військами із лютого 2022 року. У зв'язку з цим Херсон та населені пункти, розташовані на лінії фронту, постійно обстрілюються.

Наприклад, буквально 3 вересня російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Цього разу вони били по житлових будинках у Білозерці. Під обстріл потрапила родина - 35-річний глава родини загинув, а його 36-річна дружина та 9-річна донька отримали поранення.