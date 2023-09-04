Кім Чен Ин поїде до Путіна обговорювати поставки зброї для РФ, - NYT
Лідер КНДР Кім Чен Ин планує цього місяця зустрінеться з російським диктатор Володимиром Путіним і обговорити постачання озброєнь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Зазначається, що обидва диктатори планують обговорити можливість постачання Росії більшої кількості озброєнь для війни проти України та інше військове співробітництво.
Кім поїде з Пхеньяну, ймовірно, на бронепоїзді, до Владивостока, де він зустрінеться з Путіним. Також видання припускає, що лідер КНДР може поїхати до Москви, однак це не точна інформація.
Що конкретно можуть обговорювати диктатори
"Путін хоче, щоб Кім погодився відправити Росії артилерійські снаряди і протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів", - пише видання.
Також повідомляється, що лідер КНДР шукає продовольчу допомогу для своєї збіднілої країни.
Коли це може відбутися
Обидва диктатори нібито прибудуть у кампус Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі у Східному економічному форумі, який пройде з 10 по 13 вересня.
Кім також планує відвідати 33-й пірс, де швартуються військові кораблі Тихоокеанського флоту Росії. Однією з потенційних зупинок для Кіма після Владивостока є космодром Східний.
Співробітництво РФ та КНДР
Північна Корея відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно з інформацією США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера".
Нещодавно Державний департамент США Ентоні Блінкен заявив, що накладе додаткові санкції на КНДР або будь-яку іншу країну, яка буде постачати зброю росіянам.
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