Атака дронов на Одесскую область и отставка Резникова: новости за 4 сентября

Война России против Украины: последние новости

Россияне выпустили по Украине 32 "Шахеда": сколько сбила ПВО

Российские оккупанты этой ночью атаковали Украину 32 ударными беспилотниками Shahed-136/131. При этом силам ПВО удалось сбить 23 из них.

Захватчики атаковали Украину "Шахедами" с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

Всего зафиксировано пуски 32 дронов, атаковавших Одесскую и Днепропетровскую области.

Силами и средствами ПВО уничтожено 23 вражеских ударных БпЛА. Также были применены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Российские дроны упали и взорвались в Румынии во время ночных обстрелов Украины, - МИД

Во время массированного обстрела Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, российские дроны-камикадзе "Шахед" рухнули и взорвались на территории соседней Румынии.

Как отметил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, по информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

"Это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО", - отметил спикер МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что у Украины есть фотодоказательства того, что российские ударные дроны упали на территории Румынии. В Министерстве обороны Румынии уже опровергли подобную информацию.

Резников подал в Раду заявление об отставке

Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины в Верховную Раду.

"Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!" - написал он.

Нужен для ЕС. Зеленский требует принять закон об е-декларациях, нардепы за, но с условием

В Украине в связи с внедрением военного положения из-за войны с Россией отменили обязательное е-декларирование для чиновников и чиновников. Однако президент Владимир Зеленский требует принять закон, являющийся одним из критериев для вступления Украины в Европейский союз.

Украина в июне этого года получила статус кандидата на вступление в ЕС, однако для начала переговоров Киев должен выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, среди которых, в частности, и возобновление электронного декларирования.

Вчера президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении призвал народных депутатов принять три закона для вступления в блок.

Ким Чен Ын поедет к Путину обсуждать поставки оружия для РФ, - NYT

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в этом месяце встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и обсудить поставки вооружений.

Отмечается, что оба диктатора планируют обсудить возможность поставки России большего количества вооружений для войны против Украины и другое военное сотрудничество.

Ким поедет из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где он встретится с Путиным. Также издание предполагает, что лидер КНДР может поехать в Москву, однако это не точная информация.

Зеленский посетил украинских военных в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там он пообщался с украинскими военными.

По его словам, во время визита он встретился с бригадами, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки "Донецк". Президента сопровождали командующий морской пехоты и ОТУ "Донецк" Юрий Содоль и первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

"Важные доклады, проблемные вопросы, поставки, которые требуют наращивания, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов", - написал Зеленский.

Он пообщался солдатами восьми бригад, в том числе с командирами, по проблемным вопросам. Комбриги чаще всего упоминали растущую потребность в БПЛА и антидронових средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов.

Без важного месседжа. Эрдоган говорил с Путиным о зерновом коридоре, но безрезультатно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным "зерновой коридор".

Как заявил Эрдоган, "зерновой коридор" сыграл важную роль в том, чтобы предотвратить продовольственный кризис. При этом турецкий лидер сказал, что Анкара готова взять на себя посредничество в вопросе его восстановления с Украиной.

В то же время российский диктатор Путин заявил, что Украина якобы "отправила на свалку" мирные договоренности, достигнутые при посредничестве Турции.

Стоит заметить, что ранее Эрдоган анонсировал "очень важное" сообщение по "зерновой сделке", которое должен был сделать после встречи с Путиным.

В Раде предлагают ввести границу по возрасту для отсрочки от мобилизации студентов

В Верховной раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий отмену отсрочки от мобилизации для студентов-мужчин с 30-летнего возраста. Это касается и тех, кто не повышает уровень, а получает только одно образование.

Документ предлагает установить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Кроме того, с целью сохранения педагогических работников учреждений профессионального образования из числа лиц мужского пола в возрасте до 60 лет, предлагается установить, что они не подлежат мобилизации.

ГУР получило авиационный разведкомплекс "Мара": эффективно работает во вражеском тылу

Аэроразведчики Главного управления разведки на днях получили авиационный разведывательный комплекс "Мара", который может работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра.

Разведчики получили авиационный разведкомплекс "Мара" от фонда "Вернись живым".

Он состоит из:

шести дронов – трех основных и еще трех для оперативной замены утраченных в боях;

антенны для управления полетами.

Общая стоимость комплекса составляет 2827639 гривен.

Жарко и без дождей: прогноз погоды в Украине на неделю.

В Украине на этой неделе безоблачно. При этом ожидается жара до +30 градусов.

По данным синоптиков, в течение текущей недели по Украине без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в ночь на 6 сентября составит +10+15 градусов, а днем +21+27.

При этом в среду, 7 сентября, в северо-восточных областях ожидается +19+24.

На юге, сегодня и на юго-востоке страны ночью +14+19°, а днем +24+30.