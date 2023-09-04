Зеленський відвідав українських військових у Донецькій області

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Там він поспілкувався з українськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Facebook.

За його словами, під час візиту він зустрівся з бригадами, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Президента супроводжували командувач морської піхоти та ОТУ "Донецьк" Юрій Содоль та перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, які потребують нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів", - написав Зеленський.

Він поспілкувався солдатами восьми бригад, у тому числі з командирами, щодо проблемних питань. Комбриги найчастіше згадували зростаючу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Водночас Зеленський та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та звільнить час командирів для бойової роботи.

Глава держави в ході поїздки присвоїв звання Героя України командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ, підрозділ якого обороняло Маріуполь. Також ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня отримали захисники та захисниці, які виявили особисту мужність.

Фото: Зеленський нагородив українських військових (president.gov.ua)

Поїздки Зеленського до Донецької області

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вже неодноразово відвідував Донецьку область, де продовжуються активні бойові дії.

Останній такий візит відбувся 14 серпня. Глава держави зустрівся тоді з солдатами кількох бригад. Він хотів дізнатися про точкові проблеми кожного з підрозділів.