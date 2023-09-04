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Звільнення Урожайного: ЗСУ затримали бойовика "ДНР", йому загрожує 15 років

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 14:31
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Звільнення Урожайного: ЗСУ затримали бойовика "ДНР", йому загрожує 15 років Фото: під час визволення Урожайного Донецької області ЗСУ затримали бойовика "ДНР" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка у Херсонській області. Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.

Відомо, що 24 січня цього року підрозділ фігуранта був переформований у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ.

"У складі нового угруповання ворожих військ бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного", - додали в СБУ.

Звільнення Урожайного: ЗСУ затримали бойовика &quot;ДНР&quot;, йому загрожує 15 років

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Звільнення Урожайного Донецької області

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне Донецької області у середині серпня. Цей населений пункт знаходиться недалеко від Старомайорського, звільненого наприкінці липня. Саме після звільнення Старомайорського військові повідомляли про певний успіх у напрямку Урожайного і закріплення на досягнутих рубежах.

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Служба безпеки України
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