Звільнення Урожайного: ЗСУ затримали бойовика "ДНР", йому загрожує 15 років
Українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Затриманим виявився мешканець тимчасово окупованої Макіївки, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву 1-го армійського корпусу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, там він отримав камуфльовану форму одягу, автоматичну зброю та боєприпаси до неї.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районах Давидів Брід, Садок та Білогірка у Херсонській області. Також він здійснював інженерно-фортифікаційне облаштування вогневих позицій російських окупантів поблизу Нової Каховки.
Відомо, що 24 січня цього року підрозділ фігуранта був переформований у 116-й окремий стрілецький полк ЗС РФ.
"У складі нового угруповання ворожих військ бойовика перекинули на Донеччину для стримування контрнаступальних дій українських військ у районі Урожайного", - додали в СБУ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.
Звільнення Урожайного Донецької області
Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне Донецької області у середині серпня. Цей населений пункт знаходиться недалеко від Старомайорського, звільненого наприкінці липня. Саме після звільнення Старомайорського військові повідомляли про певний успіх у напрямку Урожайного і закріплення на досягнутих рубежах.
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