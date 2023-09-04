Російські дрони впали та вибухнули в Румунії під час нічного обстрілу України, - МЗС

Під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе "Шахед" впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

Як зазначив він, за інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "шахеди" впали та здетонували на території Румунії.

"Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО", - зазначив спікер МЗС.

В контексті того, що трапилось, Ніколенко закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

Обстріл України 4 вересня

У ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти влаштували черговий обстріл Одеської області, запустивши кілька груп дронів-камікадзе. У регіоні працювала ППО. Пізніше стало відомо, що було збито 17 ворожих БПЛА, при цьому зафіксовано пошкодження одразу у двох територіальних громадах. Атака тривала майже 4 години. Дрони ворог запускав з акваторії Чорного моря, а також БПЛА летіли вздовж кордону з Румунією.

Атака на порт Рені Одеської області 3 вересня

Зазначимо, що буквально вчора в Міноборони Румунії заявляли, що атака російських дронів на порт Рені Одеської області в неділю, 3 вересня, не була загрозою для території Румунії.

Річ у тому, що під час масованого обстрілу Росії території України дронами-камікадзе в ніч на неділю, жителі румунського міста Галац скаржилися на "пекельний шум", свідками якого вони стали під час атаки порту Рені, розташованого за 25 км від Галаца.

Нагадаємо, це не єдиний подібний прецедент. Під час атаки України 10 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" залетіли у повітряний простір Молдови та Румунії. Вони були запущені з акваторії Чорного моря. Пізніше Молдова підтвердила, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Водночас у Міноборони Румунії заявили, що ракета пролетіла за 35 км від кордону.