ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є влучання

Понеділок 04 вересня 2023 07:50
UA EN RU
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є влучання Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вранці, 4 вересня, росіяни обстріляли Дніпропетровську область, зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, сили ПвК "Схід" збили шість порожих дронів-камікадзе, однак є і вручання.

"Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються", - написав Лисак.

Також він додав, що за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Нічна атака 4 вересня

Цієї ночі росіяни знову влаштували повітряну атаку на територію України. У командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу застосування ворогом балістичних ракет для ударів, а також - ударних дронів. Зокрема, така небезпека оголошувалась не лише для Одеської області, а й для Херсонської.

Пізніше стало відомо, що наше ППО збило 17 безпілотників в Одеській області, однак у двох територіальних громадах на півдні Одеської області внаслідок ворожої масованої атаки були пошкоджені складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область вибухи Війна Росії проти України
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту