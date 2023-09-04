Падіння дронів РФ у Румунії: Кулеба заявив про наявність фотодоказів

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитимуть румунська влада, яка потім повинна не тільки зробити висновки, але й сказати, що вони з цим робитимуть. Висновки зробити простіше, ніж потім щось з ними зробити. Тому така реакція", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що падіння дронів країни-агресора на території Румунії, яка є членом НАТО, сталося під час чергової атаки на українську портову інфраструктуру на річці Дунай.

В свою чергу міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заперечує, що російські дрони падали на території її країни.

"Ми бачили, що Росія цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, не дозволяючи Україні експортувати зерно. Звичайно, є ризик надзвичайних подій чи інцидентів, але поки що цього не було", - заявила вона.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Україні за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Їхньою ціллю стала Одеська область.

Пізніше в українському МЗС зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії.

У Міністерстві оборони Румунії вже спростували таку інформацію.