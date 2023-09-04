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Росіяни хочуть посилити мобілізацію у Криму, ухилянтів виявлятимуть через банки, - "Атеш"

Крим, Понеділок 04 вересня 2023 14:42
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Росіяни хочуть посилити мобілізацію у Криму, ухилянтів виявлятимуть через банки, - "Атеш" Фото: росіяни хочуть посилити мобілізацію у Криму, ухилянтів виявлятимуть через банки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники планують запустити активний процес мобілізації у тимчасово окупованому Криму після незаконних та фіктивних виборів, які відбуватимуться з 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

За інформацією джерел "Атеш" у військкоматі, особливий акцент буде зроблено на відставних поліцейських та інших силовиках.

Також повідомляється, що осіб, які ховаються від мобілізації, виявлятимуть через банки.

Таким чином операторам банків поставлене завдання викликати клієнтів з паспортами, нібито, для звіряння та оновлення даних, і якщо особи, які цікавлять окупаційну систему, з'являться, то повідомляти про їхнє місце знаходження, у крайньому разі викликати поліцію.

"Окупанти унеможливлюють життя на півострові. Вони шукатимуть нових методів для мобілізації мешканців окупованих українських регіонів. Якщо нічого не зробити, то трагедія Луганської та Донецької областей буде повторена. Цього допустити не можна!", - наголосили в "Атеш".

Мобілізація в Росії

Раніше представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що у Росії продовжується повноцінна мобілізаційна кампанія. Щомісяця залучають близько 20 тисяч людей.

При цьому він вважає, що країна-агресор може запустити нову хвилю публічної мобілізації восени.

Тим часом у тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, попри нові пільги від Росії.

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