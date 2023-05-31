Атака дронів на Москву та Київ та здорожчання електроенергії з червня: новини за 30 травня

Росія в 17 раз завдала ударів по столиці України - Києву, при цьому вранці невідомі БПЛА було зафіксовано у Москві та Московській області. Також в Україні з 1 червня підвищать тариф на електроенергію для населення.

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В Україні зросте тариф на електроенергію

В Україні з 1 червня підвищать тариф на електроенергію для населення у зв'язку з тим, що країні необхідні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Міністр енергетики Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Суми платіжок українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня. Це необхідно для відновлення енергосистеми.

Росія в чергове запустила дрони по Києву

Вночі, 30 травня, в частині областей було оголошено масштабну повітряну тривогу. Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони, а моніторингові групи писали про ворожі ударні безпілотники.

Пізніше у Києві було чути звуки вибухів, а за даними мера міста Віталія Кличка - у місті падали уламки безпілотників.

Екстрені служби виїзжали на виклики у Подільський, Печерський, Дарницький, Голосіївський, Святошинський та Дніпровський райони. Також відомо про постраждалих та загиблого.

У повітряному просторі Києва під час чергової ворожої атаки безпілотників сили протиповітряної оборони збили понад 20 цілей. Внаслідок падіння уламків у різних районах міста є руйнування, пожежі, а також постраждалі та жертва.

Також Росія в ніч на 30 травня атакувала Україну, випустивши 31 дрон-камікадзе. Сили ППО збили майже всі ворожі безпілотники.

Москва зазнала атаки дронів

У Москві (РФ) пролунали вибухи вранці 30 травня, і повідомляють про атаку безпілотників на місто. В російській столиці працює ППО. З'являються дані про постраждалих та евакуйованих з пошкоджених будинків.

В атаці на Москву брали участь 32 дрони, нібито 19 з них вдалося збити, а три потрапили до житлових будинків. У Міноборони РФ "втратили" 24 дрони, браво заявивши про атаку всього 8 БПЛА.

В Офісі президента відреагували на атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня. Там заявили, що російські дрони хочуть повернутися до своїх творців

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Американський генерал назвав умову перемоги України

Американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін заявив, що Україна досягне звільнення всіх своїх територій, захоплених Росією з 2014 року. Відновлення кордонів було б правильно з моральної точки зору.

У Києві та низці міст України зникло світло

У Києві, а також інших містах країни жителі повідомляють про відсутність світла. Фахівці повідомляють про ремонтні роботи та обіцяють швидко повернути електроенергію споживачам.

У центрі Києва частково зникло світло. Причиною цього аварія на електромережах. Аварійне відключення сталося о 12:28. Енергетики виїхали на місце аварії та заживили 33 знеструмлені будинки від резервних джерел.

Масові відключення світла по Україні, сьогодні, 30 травня, сталися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Причину зниження частоти ще з’ясовують.

У Міністерстві енергетики Молдови повідомили, що вранці 30 травня сталося аварійне відключення внаслідок проведення робіт на лінії високої напруги Ісакча - Вулканешти. Лінію мають намір поновити до кінця дня.

Україна повернула тіла 79 загиблих бійців

Між Україною та Росією пройшла чергова передача тіл військових у вівторок, 30 травня. В Україну повернули 79 загиблих військових.

Відомо, що тіла загиблих передали із тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.