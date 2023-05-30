ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Зеленського про атаку на Москву: дрони хочуть повернутися до своїх творців

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 травня 2023 10:28
У Зеленського про атаку на Москву: дрони хочуть повернутися до своїх творців Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Офісі президента відреагували на атаку дронів на Москву у вівторок, 30 травня. Там заявили, що російські дрони хочуть повернутися до своїх творців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі Breakfast Show.

"Дуже важливо зрозуміти. Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?"", - заявив Подоляк.

При цьому радник голови ОП виключив можливість поступок України. Подоляк наголосив, що Росія повинна відповісти за розв'язану війну, а винні не уникнуть покарання.

"Після 15 місяців вони зрозуміли, що 14-го року вони не будуть? Жодного підписання лінії поділу... Кожен з них відповідатиме в повному обсязі", - сказав він.

Атака дронів на Москву

Нагадаємо, зранку 30 травня у мережі повідомили про атаку дронів на російську столицю та Підмосков'є. Пізніше влада підтвердила, що невідомі дрони атакували Москву, а також повідомили про роботу ППО.

Як інформують Telegram-канали, дрони влучили по трьох житлових будинках, проте значних руйнувань не було.

Всі деталі ранкової атаки на Москву та область - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Офіс президента дрони атака дронів Михайло Подоляк
NEWS
Дрони, евакуація і план "Тайфун": що відомо про атаку на Москву і область
Дрони, евакуація і план "Тайфун": що відомо про атаку на Москву і область
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром