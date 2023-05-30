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Суми у платіжках зростуть на 250 гривень вже з червня: чому підвищують тариф

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Вівторок 30 травня 2023 21:29
Суми у платіжках зростуть на 250 гривень вже з червня: чому підвищують тариф Фото: Герман Галущенко, міністр енергетики України (facebook.com/german.galushchenko)
Автор: Іван Носальський

Суми платіжок українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня. Це необхідно для відновлення енергосистеми.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго в Telegram.

Він зазначив, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запропонувала міністерству у два етапи підняти тарифи для населення до ринкового рівня. Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн/кВт-год.

"Але ми бачимо можливість встановлення тарифу на рівні 2,64 грн/кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему", - зазначив Галущенко.

За його словами, з підняттям тарифу середня сума у платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

"Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб'єктів відбуватимуться так само системно, як це було минулої зими. Тому повинні задіяти всі можливі ресурси для відновлення об'єктів та їх захисту", - додав глава Міненерго.

Підвищення тарифів на електроенергію

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна з посиланням на джерела писало про підвищення тарифів на електроенергію в Україні з 1 червня. Галущенко вже терміново вніс на розгляд Кабміну відповідний проект постанови. Його схвалили.

При цьому зараз для українців, які використовують до 250 кВт-год на місяць, діє тариф 1,44 грн/кВт-год, а українці, які використовують понад 250 кВт-год, платять 1,68 грн/кВт-год.

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