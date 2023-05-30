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У Києві пролунали вибухи. ППО працює по ворожих дронах

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 02:33
У Києві пролунали вибухи. ППО працює по ворожих дронах Фото: у Києві та області працює ППО та чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пролунали звуки вибухів уночі 30 травня на тлі оголошеної повітряної тривоги у столиці та області. Зафіксовано рух ворожих безпілотників, імовірно ударних дронів типу "Шахед". По повітряних цілях б'є наша ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Декілька вибухів почулися близько 02:20, незабаром після того, як залунали сигнали про загрозу повітряних атак.

"У Києві працює ППО! Знаходьтесь в укриттях!" - йдеться в оголошенні Київської МВА.

"Вибухи у столиці. Будьте в укриттях!" - пише мер столиці Віталій Кличко.

Своєю чергою про фіксацію дронів противника інформує Київська ОВА.

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БПЛА! У регіоні працює ППО", - пише КОВА.

Також громадян закликають дотримуватись інформаційної гігієни: не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Вибухи у Києві

Як зазначив Кличко, після звуку вибухів до Подільського району столиці на виклик направляються всі служби.

"До завершення повітряної тривоги, не залишайте укриттів!" - закликає він.

Крім того, екстренні служби прямують у Голосіївський район міста.

Також мер повідомив, що у Печерському районі також сталися вибухи.

"Печерський район. Теж вибухи. Атака масована! Не залишайте укриття!" - пише він.

Падіння уламків та пожежа з постраждалою

Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитої ворожої мети сталася пожежа у приватному будинку в Дарницькому районі.

"Через падіння уламків палає приватний будинок у Дарницькому районі. Усі служби виїхали на місце", - повідомляє Кличко.

Також стало відомо про постраждалу в Голосіївському районі.

"У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку", - повідомляє мер Віталій Кличко

Атаки РФ на Київ

Цієї ночі в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу, пов'язану з черговою атакою дронами, в регіонах працює ППО.

Зазначимо також, що минулої ночі, а пізніше і вдень у Києві та частині регіонів України була повітряна тривога, і атака стала 16-ою за рахунком з початку травня.

Усі повітряні цілі противника були збиті нашою протиповітряною обороною, а уламки знайшли в кількох районах Києва. При цьому через нічну атаку в столиці загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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