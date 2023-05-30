Зеленський закликав Південну Корею надати системи ППО, - ЗМІ

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонну військову техніку, таку як зенітні системи, для відбиття атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Української держави південнокорейській щоденній газеті Chosun Ilbo.

Президент висловив вдячність за обіцянку Південної Кореї відправити нашій країні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів.

При цьому Зеленський у спілкуванні з журналістами у Києві зазначив, що Україні потрібні системи ППО та раннього попередження.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - сказав він.

Як звернув увагу Зеленський, зенітні комплекси - це суто оборонна техніка, а не зброя.

"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари, які також потребують допомоги від Південної Кореї", - заявив глава держави.

Допомога Сеула з озброєнням

Південна Корея - великий експортер зброї. Країна досі виключала можливість відправки летального озброєння в рамках допомоги для України, посилаючись на ділові зв'язки з РФ та вплив Москви на КНДР, попри зростаючий тиск з боку Вашингтона та Європи з метою постачання зброї.

Президент Юн Сок Йоль у квітні вказав на можливість змін. Зокрема, він заявив в інтерв'ю Reuters, що Сеулу може бути важко продовжувати надавати лише гуманітарну та фінансову допомогу, якщо Україна зіткнеться з великомасштабними атаками на мирних громадян, або через "ситуацію, яку міжнародне співтовариство не може змиритися".

Нагадаємо, що Зеленський та Йоль вперше зустрілися у травні на полях саміту лідерів G7 у Японії, після чого Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Також український президент запросив у Сеула військову підтримку у відеозверненні до південнокорейських законодавців у квітні, включаючи бронетехніку, а також зенітні, протитанкові та протикорабельні озброєння.