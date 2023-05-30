У Росії оголосили у розшук Валерія Залужного

Російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ нібито заочно висунув звинувачення Валерію Залужному та іншим українським воєначальникам у "обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу".

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Фейки про поранення Залужного

Останнім часом пропаганда РФ почала активно поширювати вкиди про зникнення або поранення головнокомандувача ЗСУ.

Російські ЗМІ писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення внаслідок ракетного удару військ РФ по командному пункту в Херсонській області.

Однак фейки були розвінчані секретарем Ради безпеки і оборони Олексієм Даніловим. Він зазначив, Залужний доповідав на Ставці верховного головнокомандувача.

Пізніше з'явилось відео, на якому Залужний дякує всім українцям за підтримку.