Зеленський обговорив із Шольцем посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 травня, провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Twitter .

"У мене була предметна телефонна розмова з канцлером Шольцом. Я подякував йому за реалізацію потужного оборонного пакета вартістю 3 мільярди євро", - йдеться у повідомленні.

Лідери країн обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту Зеленського до Німеччини, та подальше зміцнення обороноздатності України, зокрема ППО.

"Ми узгодили наші позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів", - додав Зеленський.

Допомога від Німеччини

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на суму понад 2,7 млрд євро.

Більш детально про новий пакет допомоги та яку зброю отримає Україна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також Україна отримає більше систем протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини. У п'ятницю, 26 травня, там підписали додаткові контракти на поставки.