Слідом за Залужним. Росія оголосила у розшук Сирського

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Про це свідчать дані на сайті МВС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

У відомстві країни-агресора зазначають, що розшук оголошено нібито за статтею Кримінального кодексу. При цьому конкретної статті не уточнюють.

Фото: росіяни оголосили у розшук Сирського (скриншот)

Нагадаємо, сьогодні до бази МВС Росії також внесли і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Атака дронів на Москву та область

Оголошення у розшук представників військового керівництва України відбувається на тлі атаки невідомих дронів на Москву та область.

РосЗМІ писали, що для спроби ударів задіяли близько 32 дронів, але більшість з них нібито збили.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.