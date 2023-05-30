Слідом за Залужним. Росія оголосила у розшук Сирського
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Про це свідчать дані на сайті МВС РФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".
У відомстві країни-агресора зазначають, що розшук оголошено нібито за статтею Кримінального кодексу. При цьому конкретної статті не уточнюють.
Фото: росіяни оголосили у розшук Сирського (скриншот)
Нагадаємо, сьогодні до бази МВС Росії також внесли і головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Атака дронів на Москву та область
Оголошення у розшук представників військового керівництва України відбувається на тлі атаки невідомих дронів на Москву та область.
РосЗМІ писали, що для спроби ударів задіяли близько 32 дронів, але більшість з них нібито збили.
Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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