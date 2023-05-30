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В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну

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Вівторок 30 травня 2023 16:03
В Україні зросте тариф на електроенергію. Кабмін затвердив нову ціну Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Ростислав Шаправський, Єлизавета Драбкіна

В Україні з 1 червня підвищать тариф на електроенергію для населення у зв'язку з тим, що країні необхідні кошти на відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Міністр енергетики Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Постанову уряду вже схвалили. Новий тариф становитиме 2,64 гривень/кВт-год.

Як пояснило джерело видання, міністр аргументував необхідність перегляду тарифу тим, що державі потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів російських окупантів.

Згідно з інформацією РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) просила встановити дещо більший тариф - 2,88 гривень/кВт-год.

Втім, зрештою уряд увалив рішення про нижчу вартість електроенергії для населення, ніж пропонував регулятор.

Зазначимо, що наразі тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становить 1,44 грн/кВт-год, а споживачі, що використовують понад 250 кВт-год, сплачують 1,68 грн/кВт-год.

Ситуація з електроенергією в Україні

Через російські масовані ракетні та дронові обстріли території України восени та взимку було пошкоджено чимало енергетичної інфраструктури країни. В "Укренерго" зазначали, що росіяни своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в нашій країні.

У зв'язку з цим 11 жовтня Україна припинила експорт електроенергії, а по всій державі діяли погодинні відключення світла.

Ситуація поступово покращувалася. Вже наприкінці зими - початку весни населенню майже не вимикали світло. А вже 7 квітня міністр енергетики повідомив, що Україна відновлює експорт електроенергії.

Експерти зазначали, що поточний тариф для населення не покриває собівартість електроенергії. До того ж вони вказували на те, що без послаблення цінових обмежень буде неможливо підготуватися до наступного опалювального сезону.

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Електроенергія Минэнерго Тарифи
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