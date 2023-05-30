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Москва зазнала атаки дронів

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Москва, Росія, Вівторок 30 травня 2023 07:28
Москва зазнала атаки дронів
Автор: Володимир Костирін

У Москві (РФ) пролунали вибухи вранці 30 травня і повідомляють про атаку безпілотників на місто. В російській столиці працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram та росЗМІ.

Вибухи пролунали вранці у деяких районах міста та у Підмосков'ї.

Як заявив Собянін про сьогоднішню атаку дронів, сьогодні вранці в результаті атаки БПЛА "у кількох будинках сталися незначні пошкодження".

"Всі екстрені служби міста знаходяться на місцях пригод. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. На цей момент ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам і не розповсюджувати неперевірену інформацію", - сказав він.

У мережі тим часом публікують відео про вибухи і літаючих безпілотників.

РосЗМІ повідомляють про збиті дрони.

"Ще два безпілотники були збиті в Істринському районі Підмосков'я з різницею в пів години. Летіли вони з боку елітного селища Бенілюкс у бік Красногорська на висоті 30-40 метрів. Потім пролунали два хлопки, імовірно, від роботи систем ППО", - пише Telegram-канал Mash.

Також повідомляється про поранених.

"Багатоповерхівка на Ленінському проспекті атакована безпілотником у Москві. За попередньою інформацією, є поранені", - йдеться у публікації.

За даними каналу, уламки дрона влетіли у вікно однієї з квартир, після чого евакуювали близько 300 людей. Спецслужби оточили місце, працюють екстрені служби.

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