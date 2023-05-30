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Масові відключення світла по Україні: у ДТЕК назвали причину

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Київ, Вівторок 30 травня 2023 14:46
Масові відключення світла по Україні: у ДТЕК назвали причину Фото: у ДТЕК пояснили причину масових відключень світла по Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масові відключення світла по Україні, сьогодні, 30 травня, сталися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Причину зниження частоти ще з’ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", - йдеться у повідомленні.

Причину зниження частоти встановлюють фахівці "Укренерго". Енергетикам о 14:32 дали дозвіл на відновлення електропостачання.

Відключення світла

Сьогодні у низці міст України повідомили про аварійні відключення. Світло частково зникло у Броварах Київської області, Харкові та області, Дніпрі, Павлограді, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці та інших областях.

Також проблеми зі світлом зафіксували у Києві. За повідомленнями ДТЕК, у центрі столиці зникло світло через аварію. Про відключення електроенергії повідомили у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах Києва.

Також через спрацювання автоматики на енергетичній мережі зникло світло у Молдові. Влада заявляє, що відключилася лінія Бєльці-Дністровськ, тому знеструмлені центр та південь Молдови.

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