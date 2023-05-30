У небі над Києвом збили понад 20 дронів. Влада повідомила про наслідки падіння уламків

У повітряному просторі Києва під час чергової ворожої атаки безпілотників сили протиповітряної оборони збили понад 20 цілей. Внаслідок падіння уламків у різних районах міста є руйнування, пожежі, а також постраждалі та жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка .

"За попередніми даними, силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів", - повідомив чиновник.

Нинішня повітряна атака на Київ стала вже 17-ю з початку травня, і була попередньо здійснена виключно ударними дронами типу "Shahed".

"Напад був масований, з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години", - повідомляє очільник КМВА.

Він додав, що за останні 24 години РФ здійснила вже 3 напади на столицю України. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно БпЛА.

За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва.

"Ворог продовжує атакувати столицю. Цієї ночі вибухи пролунали у багатьох районах міста. Одна людина загинула", - інформує Кличко.

Дані про наслідки

У Голосіївському районі: через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, 1 людина загинула, 3 травмовано . Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.

. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами. У Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.

У Подільському палаючі уламки впали на нежитлову забудову.

У Святошинському районі уламки впали на територію одного із підприємств.

"На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби", - зазначає Попко.

Нова нічна атака на Київ

Нинішня атака РФ на столицю України стала вже 17-ою за рахунком із початку травня. Так, ворог наразі влаштовує щоденні удари по Києву, використовуючи як ударні БПЛА "ШАхед", так і ракети. В Повітряних силах ЗСУ вважають, що РФ змогла накопичити ресурси, то й активізувала нічні ракетні та дронові атаки на Україну.

Так, вчора під час масштабної атаки всі повітряні цілі противника були збиті нашою ППО, а уламки знайшли в кількох районах Києва. Три цьому вдень у понеділок, 29 травня, сталася ще одна атака - у столиці після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу ППО.

У Генштабі ЗСУ заявили, що РФ випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з них - балістичні. Сили ППО знищили всі цілі, а уламки ракет впали у кількох районах міста.

Про те, чому Росія все частіше б'є столицею і чого вона добивається, - читайте в матеріалі РБК-Україна.