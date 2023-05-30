Недалеко від маєтків Путіна та Шойгу. РосЗМІ дізналися деталі атаки дронів на Москву та область

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити" .

Повідомляється, що російські федеральні телеканали практично нічого не повідомляють про наймасштабнішу з початку війни РФ проти України атаку безпілотників на Москву та область.

"Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У Москві - це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї - Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені Путіна: олігархи та чиновники", - вважають ЗМІ.

Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське - за 3 км від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам'янське, де знаходиться маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству - резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя диктатора Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі "Іллінське поле" стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству знаходиться будинок коханки Шойгу Олени Шебунової. У селищі "Ландшафт" - будинок у першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У Барвісі будинок у президента "Роснефти" Ігоря Сечіна. Колишнбою дачею Мікояна володіє голова "Росгвардії" Віктор Золотов.

Крім того, в Архангельському - будинок у голови Конституційного суду Валерія Зорькіна, який нещодавно приніс Путіну карту Європи нібито "без України", хоча вона була там позначена.

У Роздорах живе коханка глави ВТБ - телеведуча Наїля Аскер-Заде, заступник міністра оборони Руслан Цаликов, теща голови "Ростеху" Сергія Чемезова - Людмила Рукавішнікова.

Повідомляється, що безпілотник прямував до селища Власиха - там центральний командний пункт Ракетних військ стратегічного призначення РФ.

Атака дронів на Москву та область

Вранці 30 травня в Москві пролунали вибухи. Повідомлялося, що дрони врізалися в будинки в столиці Росії та Підмосков'ї.

РосЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили, а три потрапили по житлових будинках. При цьому в Міноборони РФ прозвітували всього про вісім безпілотників.

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