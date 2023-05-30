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Зрадника відправили до в'язниці на 15 років за допомогу РФ. Він здавав позиції військових

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Чернігівська область, Вівторок 30 травня 2023 15:20
Зрадника відправили до в'язниці на 15 років за допомогу РФ. Він здавав позиції військових Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Чернігівської області допомагав росіянам та передавав їм інформацію про позицію військових в регіоні. Його засудили за державну зраду до 15 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"З кінця вересня 2022 року чоловік за гроші підтримував постійний зв'язок з представниками РФ. Він надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання поставлених завдань він збирав інформацію про дислокацію, озброєння і переміщення підрозділів ЗСУ, Державної прикордонної служби України та стратегічно важливих об’єктів для ідентифікації їх на місцевості.

Зрадника відправили до в'язниці на 15 років за допомогу РФ. Він здавав позиції військових

Зібрані розвіддані передавались ворогу через месенджер Telegram. Після цього на його особистий рахунок здійснювався переказ коштів за виконану "роботу".

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком суду законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Бої в Чернігівській області

Вторгнення Росії в лютому 2022 року відбулося в низці регіонів, зокрема і в Чернігівській області.

Армія РФ почала просуватися в бік Києва, а також у глиб самої області. Запеклі бої зав'язалися на околицях Чернігова. Протягом місяця частина сіл перебувала під тимчасовою окупацією, проте українським військовим вдалося вибити ворога за межі області.

Відтоді росіяни регулярно завдають ударів по прикордонних громадах Чернігівської області, руйнують будинки, а також вбивають мирних жителів.

Нагадаємо, що житель Куп'янська влаштувався "поліцейським" та допомагав окупантам. Його засудили до 12 років тюрми за колабораційну діяльність.

Житель Дніпра у соціальних мережах закликав підтримувати окупацію частини України. Його засудили за це до 5 років позбавлення волі.

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