Атака дронів на Курськ та прорив ЗСУ біля Вербового: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 23 вересня:

Новини за 24 вересня:

Вибух у Курську

В неділю, 24 вересня, зранку у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.

Він стверджував, що нібито внаслідок удару трохи постраждав дах будівлі. Проте на опублікованих у мережі кадрах помітно, що вибух був потужним. Після цього у місті помітили чорний дим.

Варто зазначити, що вчора у Курську відзначали день міста.

Українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового

Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області.

Верещук закликала українців виїхати з Криму

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова", - сказала віце-прем’єр-міністр Ірина Верещу.

Кандидат в президенти США ДеСантіс заявив, що він проти членства України в НАТО

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що проти членства України в НАТО - мовляв, це не в інтересах США.

Він заявив, що вступ України до НАТО "дасть більше зобов'язань для США".

Папа Римський заявив, що війна в Україні вигідна торговцям зброї

Папа Римський Франциск вважає, що війна в Україні вигідна торговцям зброєю. На його думку, деякі країни "грають в ігри" з Україною, спочатку надаючи зброю, а потім розглядаючи можливість відмови від своїх зобов’язань.

Папа Франциск визнав, що він розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли особливих результатів. Але він також сказав, що за "конфліктом" Росії та України стоїть збройова промисловість.

"Мені здається, що інтереси в цій війні не тільки пов'язані з українсько-російською проблемою, а з продажем зброї, торгівлею зброєю", - висловився понтифік.

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