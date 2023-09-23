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Українські захисники прорвали оборону росіян у Вербовому, - Тарнавський

Вербове, Субота 23 вересня 2023 11:56
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Українські захисники прорвали оборону росіян у Вербовому, - Тарнавський Фото: бригадний генерал Олександр Тарнавський (facebook_com_PresscentrTavria)
Автор: Наталія Юрченко

Контрнаступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку триває. Українські воїни прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі (біля Вербового) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав він.

Українські захисники прорвали оборону росіян у Вербовому, - Тарнавський

скриншот deepstatemap.live

Тарнавський зазначив, що українські війська рухаються не так швидко, як очікувалося, як "у фільмах про Другу світову війну".

"Головне - не втратити цю ініціативу. І, ну, не втратити це на практиці, діями", - додав генерал.

На думку Тарнавського, великий прорив у контрнаступі може статися після того, як українські захисники звільнять Токмак Запорізької області. Це місто є стратегічним центром Росії. Як зазначає CNN, зараз Сили оборони України перебувають приблизно за 20 кілометрів від Токмака.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Як зазначають Сили оборони, ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут - Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів та їх ліній постачання.

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