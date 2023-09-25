Атака дронов на Курск и прорыв ВСУ возле Вербового: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 23 сентября:

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Взрыв в Курске

В воскресенье, 24 сентября, утром в российском Курске раздался мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.

Он утверждал, что якобы в результате удара немного пострадала крыша здания. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что взрыв был мощным. После этого в городе был замечен черный дым.

Следует отметить, что вчера в Курске отмечали день города.

Украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области.

Верещук призвала украинцев уехать из Крыма

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова", - сказала вице-премьер-министр Ирина Верещу.

Кандидат в президенты США ДеСантис заявил, что он против членства Украины в НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что против членства Украины в НАТО - мол, это не в интересах США.

Он заявил, что вступление Украины в НАТО "даст больше обязательств США".

Папа Римский заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружия

Папа Римский Франциск считает, что война в Украине выгодна торговцам оружием. По его мнению, некоторые страны "играют в игры" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств.

Папа Франциск признал, что он разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли особых результатов. Но он также сказал, что за "конфликтом" России и Украины стоит оружейная промышленность.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием", - высказался понтифик.

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