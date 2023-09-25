Атака дронов на Курск и прорыв ВСУ возле Вербового: новости за выходные

Военные Вооруженных сил Украины продвинулись возле Вербового в Запорожской области, а тем временем административное здание в Курской области якобы атаковал беспилотник.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 23 сентября:
Рогозина сделали "сенатором" оккупированной Запорожской области;
Российские оккупанты обстреляли Херсон;
Новости за 24 сентября:
Оккупанты обстреляли село в Донецкой области;
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков;
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти 40 единиц техники;
Украинская разведка атаковала здание ФСБ в Курске;
В оккупированном Токмаке раздались взрывы.
В воскресенье, 24 сентября, утром в российском Курске раздался мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.
Он утверждал, что якобы в результате удара немного пострадала крыша здания. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что взрыв был мощным. После этого в городе был замечен черный дым.
Следует отметить, что вчера в Курске отмечали день города.
Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.
"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова", - сказала вице-премьер-министр Ирина Верещу.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что против членства Украины в НАТО - мол, это не в интересах США.
Он заявил, что вступление Украины в НАТО "даст больше обязательств США".
Папа Римский Франциск считает, что война в Украине выгодна торговцам оружием. По его мнению, некоторые страны "играют в игры" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств.
Папа Франциск признал, что он разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли особых результатов. Но он также сказал, что за "конфликтом" России и Украины стоит оружейная промышленность.
"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием", - высказался понтифик.
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