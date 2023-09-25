RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака дронов на Курск и прорыв ВСУ возле Вербового: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины продвинулись возле Вербового в Запорожской области, а тем временем административное здание в Курской области якобы атаковал беспилотник.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Война РФ против Украины

Новости за 23 сентября:

Новости за 24 сентября:

Взрыв в Курске

В воскресенье, 24 сентября, утром в российском Курске раздался мощный взрыв. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что административное здание атаковал беспилотник.

Он утверждал, что якобы в результате удара немного пострадала крыша здания. Однако на опубликованных в сети кадрах видно, что взрыв был мощным. После этого в городе был замечен черный дым.

Следует отметить, что вчера в Курске отмечали день города.

Украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области.

Верещук призвала украинцев уехать из Крыма

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины призывает украинцев временно покинуть территории оккупированного Крыма.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности уехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова", - сказала вице-премьер-министр Ирина Верещу.

Кандидат в президенты США ДеСантис заявил, что он против членства Украины в НАТО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что против членства Украины в НАТО - мол, это не в интересах США.

Он заявил, что вступление Украины в НАТО "даст больше обязательств США".

Папа Римский заявил, что война в Украине выгодна торговцам оружия

Папа Римский Франциск считает, что война в Украине выгодна торговцам оружием. По его мнению, некоторые страны "играют в игры" с Украиной, сначала предоставляя оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств.

Папа Франциск признал, что он разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли особых результатов. Но он также сказал, что за "конфликтом" России и Украины стоит оружейная промышленность.

"Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием", - высказался понтифик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныКримВойна России против Украины