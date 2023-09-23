ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки та Новопрокопівки: карти боїв ISW

Українські війська продовжили штурм під Бахмутом і просунулися на південний схід від Кліщіївки. Також ЗСУ вели наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися на північ від Новопрокопівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Повідомляється, що 22 вересня російські війська вели наступальні операції в районі Куп’янська, але не просунулися. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ контратакують у невстановленому районі на Куп’янському напрямку.

Голова Сєвєродонецька міськадміністрації Роман Власенко 22 вересня заявив, що окупанти активніше застосовують артилерію та авіацію під час своїх операцій у Луганській області з метою економії живої сили та техніки.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська проводять невеликі атаки поблизу Новоселівського і Новоєгорівки.

Бої у Донецькій області

Українські війська 22 вересня продовжили штурм під Бахмутом і просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися в районі Андріївки і що російські війська зайняли оборонні позиції вздовж залізниці поблизу населеного пункту.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута, завдаючи втрат російській живій силі та техніці та зміцнюючи нові закріплені позиції.

За даними ГШ ЗСУ російські війська здійснили безуспішні атаки поблизу Миньківки, Оріхово-Василівки, Григорівки та Андріївки. Начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш заявив , що росіяни безуспішно контратакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російський військовий блогер заявив 21 вересня, що ситуація дуже складна для військ РФ уздовж лінії Кліщіївка-Курдюмівка, зокрема поблизу Андріївки. Він стверджував, що російські сили не матимуть достатньо живої сили для захисту від майбутніх українських атак у цьому районі, якщо вони не припинять свої "непродумані та непідкріплені" контратаки.

Генштабі ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували оборону від атак РФ і завдавали втрат російській живій силі та техніці на Авдіївському напрямку.

Міністерство оборони РФ заявило, що підрозділи російського Південного угруповання військ нібито відбили чотири українські атаки поблизу Водяного та Мар’їнки.

22 вересня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що окупанти здійснили невдалі атаки поблизу Сіверного, Красногорівки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Микільського (5 км на південний схід від Вугледару).

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська транспортували фортифікаційне обладнання "зуби дракона" у напрямку Нікольського, щоб побудувати в цьому районі оборонну лінію, яка б захищала наземні лінії зв’язку Росії (ГЛОК) у бік окупованого Криму.

Він також повідомив, що українські сили завдали удару по невизначеній російській цілі в Розівці (44 км на північний захід від Маріуполя).

Російські джерела стверджували, що 22 вересня окупанти досягли обмежених територіальних здобутків у районі адміністративного кордону Донецько-Запорізької областей, але ISW не спостерігала візуальних доказів, які підтверджують ці заяви.

22 вересня українські війська продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на північ від Новопрокопівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту - спостереження узгоджується з картами контролю місцевості ISW.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Російський "воєнкор" заявив, що обидві сторони активно використовують артилерію та безпілотники на заході Запорізької області.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили здійснюють рейди в дельті Дніпра. Російський військовий блогер заявив, що українські війська все ще утримують позиції біля Дачі (10 км на південь від Херсона) та біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.