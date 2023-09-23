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Рогозіна зробили "сенатором" окупованої Запорізької області

Запорізька область, Субота 23 вересня 2023 15:42
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Рогозіна зробили "сенатором" окупованої Запорізької області Фото: Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ексглаву "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна зробили "сенатором" окупованої Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Сьогодні, 23 вересня колаборант Євген Балицький "призначив" колишнього очільника "Роскосмоса" Рогозіна так званим "сенатором" захопленої росіянами частини Запорізької області.

Зауважимо, що чутки про нібито призначення Рогозіна поширювались ще з початку тижня. За здогадками ЗМІ Кремль розглядав його кандидатуру на посаду сенатора від окупованої Запорізької області.

Справи Рогозіна в Україні

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш" в якому Рогозін святкував День народження. Як пояснили українські прикордонники, вони не могли особисто вручити йому протокол про порушення кордону, тому "передали" його під час святкування.

Крім того Рогозін погрожував Україні та українським героям нібито "експериментальною" зброєю на фронті, яка "не потрапила під серійне виробництво в Росії".

Під час очолювання посади голови "Роскосмосу" Рогозін також погрожував США тим, що вони будуть відправляти своїх космонавтів до МКС на батуті у відповідь на введені санкції через анексії Росією Криму.

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