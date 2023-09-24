ua en ru
Нд, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли з авіації Херсонську область, є загибла

Неділя 24 вересня 2023 12:54
UA EN RU
Росіяни обстріляли з авіації Херсонську область, є загибла Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримав правоохоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Берислав

Як пише Прокудін, внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки. Особистість загиблої встановлюється.

"Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка", - додав голова ОВА.

Усі постраждалі були госпіталізовані, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Львове

Внаслідок авіаудару по селу Львове загинув 67 річний чоловік.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна в Україні Берислав
NEWS
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою