Росіяни обстріляли з авіації Херсонську область, є загибла

Російські терористи вдарили з авіації по Бериславу Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримав правоохоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна .

Берислав

Як пише Прокудін, внаслідок обстрілу були зруйновані приватні будинки. Особистість загиблої встановлюється.

"Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка", - додав голова ОВА.

Усі постраждалі були госпіталізовані, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Львове

Внаслідок авіаудару по селу Львове загинув 67 річний чоловік.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.