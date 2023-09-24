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В окупованому Токмаку вибухи, повідомляють про "прильоти"

Токмак, Неділя 24 вересня 2023 15:02
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В окупованому Токмаку вибухи, повідомляють про "прильоти" Фото: в окупованому Токмаку пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Ймовірно, у місті "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Міський голова, посилаючись на місцевих жителів, зазначає, що внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.

Крім того, колаборанти Запорізької області заявили про "потужний ракетний удар" по Токмаку. Поки детальнішої інформації про втрати ворога та ймовірне місце влучання немає.

В окупованому Токмаку вибухи, повідомляють про &quot;прильоти&quot;

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.

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вибухи Запорожская область
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