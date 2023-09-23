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Росіяни атакували село в Херсонській області з дрона, потерпілий у важкому стані

Субота 23 вересня 2023 15:27
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Росіяни атакували село в Херсонській області з дрона, потерпілий у важкому стані Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували село Миколаївка Херсонської області з безпілотника. В результаті атаки отримав важкі поранення місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

"Окупанти скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Через російський удар чоловік втратив частину руки. Також у нього поранення грудної клітини, відкритий перелом і кровотеча.

Потерпілого доставили до лікарні.

"Медики роблять все можливе, аби врятувати йому життя", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.

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