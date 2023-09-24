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Українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у Курську, - джерела

Курськ, Неділя 24 вересня 2023 11:38
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Українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у Курську, - джерела Фото: українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у Курську (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Курську. Йдеться про будівлі ФСБ у місті.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито "незначно постраждав дах". Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучення", - розповів співрозмовник.

За даними видання, операцію організувало ГУР. Однак у військовій розвідці не підтверджують і не заперечують своєї причетності.

Вибух у Курську

Сьогодні зранку у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.

Він стверджував, що нібито внаслідок удару трохи постраждав дах будівлі. Проте на опублікованих у мережі кадрах помітно, що вибух був потужним. Після цього у місті помітили чорний дим.

Варто зазначити, що сьогодні у Курські відзначають день міста.

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ФСБ Російська Федерація ГУР Вибух Главное управление разведки Курская область
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