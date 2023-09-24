Українська розвідка атакувала будівлю ФСБ у Курську, - джерела
Український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Курську. Йдеться про будівлі ФСБ у місті.
Про це РБК-Україна розповіло джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони.
"Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито "незначно постраждав дах". Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучення", - розповів співрозмовник.
За даними видання, операцію організувало ГУР. Однак у військовій розвідці не підтверджують і не заперечують своєї причетності.
Вибух у Курську
Сьогодні зранку у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник.
Він стверджував, що нібито внаслідок удару трохи постраждав дах будівлі. Проте на опублікованих у мережі кадрах помітно, що вибух був потужним. Після цього у місті помітили чорний дим.
Варто зазначити, що сьогодні у Курські відзначають день міста.
Українська розвідка атакувала будівлю #ФСБ у російському #Курську, - джерела— РБК-Україна (@rbc_ukraine) September 24, 2023
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