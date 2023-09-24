В російському Курську безпілотник на день міста влаштував "салют"

Невідомий безпілотник атакував Курськ Російської Федерації. Влаштував "салют" з нагоди дня міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.

"У Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю в Центральному окрузі. Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - пише губернатор. У звичній для росіян манері, причетними до удару є нібито українські воїни. Втім варто додати, що офіційне військове командування жодним чином наразі не коментувало дану ситуацію. Новина оновлюється...