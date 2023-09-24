ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже 40 одиниць техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Авдіївський напрямок

Відбито атаки терористів в районах Сєверного та Авдіївки у Донецькій області. Ворог не полишає спроб оточити місто.

Мар'їнський напрямок

Терористи атакували біля населених пунктів Мар’їнка та Побєда. Протягом минулої доби зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наших воїнів. Втім, ворог зазнав втрат та відійшов. В районі Мар'їнки вже протягом довгого періоду щодня фіксується по 10-15 атак ворожої піхоти.

Шахтарський напрямок

Військові продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

Мелітопольський напрямок

В районі Вербового наші підрозділи витісняють терористів й закріплюються на досягнутих рубежах.

Досягнення воїнів

"Продовжується контрбатарейна боротьба та виснаження ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Тільки за тиждень воїни ОСУВ Таврія знищили 46 артилерійських систем та мінометів противника, ще 25 – пошкодили", - пише пресслужба.

Втрати ворога за добу склали 159 осіб. Також було знищено 39 одиниць техніки терористів, зокрема:

1 танк;

1 ББМ;

6 артилерійських систем;

ПТРК;

27 БпЛА;

2 автомобілі;

спецтехніку.

"Окрім того знищено 3 склади боєприпасів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 390 російських терористів. З початку війни Російська Федерація втратила близько 275 850 одиниць особового складу.