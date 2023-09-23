Російські окупанти обстріляли Херсон, є жертви

Російські окупанти в черговий раз атакували Херсон. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, через російський обстріл травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка.

"Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку", - розповів голова ОВА.

Він також додав, що через обстріл отримав поранення 27-річний чоловік.

"Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", - додав Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Після того, як ЗСУ звільнили правий берег Херсонської області, росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів вони використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Нещодавно голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що окупанти посилили авіаудари по прибережних громадах Херсонської області.

Крім того, сьогодні через атаку російського безпілотника на село Миколаївка Херсонської області отримав важкі поранення місцевий житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.