Атака на Чернігів та рішення про кількість F-16 для України: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 19 серпня:

Новини за 20 серпня:

Атака РФ на Чернігів

У суботу 19 серпня в Чернігові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти вдарили по центру міста. У момент атаки там було багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Усі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Літаки F-16 для України

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

В неділю, 20 серпня, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів. Тим часом уряд Данії заявив, що передасть Україні 19 американських літаків.

Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні

Голова правління концерну Армін Паппергер повідомив про плани до кінця місяця почати обслуговування танків в Україні.

Резніков анонсував чергове засідання "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що невдовзі пройде нове засідання "Рамштайну". Попередньо, воно відбудеться з 17 до 24 вересня в офлайн-форматі.

За його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.

Під Києвом внаслідок вибуху в центрі МВС загинули четверо людей

Під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули чотири працівники.

Посольство України звернулося до Ізраїлю через проблеми з в'їздом українців

Україна закликає уряд Ізраїлю вирішити проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду в країну.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з закликом переглянути політику в'їзду для українців і втрутитися у це питання. Інакше, за його словами, український уряд розгляне призупинення безвізу з Ізраїлем.

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