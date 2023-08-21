Атака на Чернігів та рішення про кількість F-16 для України: новини за вихідні

Російські окупанти обстріляли центр Чернігова, а українські союзники вирішили, яку кількість американських винищувачів F-16 вони передадуть Україні.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 19 серпня:
Росіяни активізували паспортизацію перед "виборами" на окупованих територіях;
Росіяни атакували Житомирську область дронами-камікадзе;
ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони;
Втрати росіян на Таврійському напрямку склали понад 200 осіб.
Новини за 20 серпня:
ЗСУ створюють плацдарм для наступу на лівому березі Дніпра;
У російському Курську прогримів вибух через атаку БПЛА;
Нідерланди й Данія зобов'язуються передати Україні винищувачі F-16.
У суботу 19 серпня в Чернігові під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти вдарили по центру міста. У момент атаки там було багато людей.
Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.
Усі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.
В неділю, 20 серпня, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів. Тим часом уряд Данії заявив, що передасть Україні 19 американських літаків.
Голова правління концерну Армін Паппергер повідомив про плани до кінця місяця почати обслуговування танків в Україні.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що невдовзі пройде нове засідання "Рамштайну". Попередньо, воно відбудеться з 17 до 24 вересня в офлайн-форматі.
За його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.
Під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули чотири працівники.
Україна закликає уряд Ізраїлю вирішити проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду в країну.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з закликом переглянути політику в'їзду для українців і втрутитися у це питання. Інакше, за його словами, український уряд розгляне призупинення безвізу з Ізраїлем.
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