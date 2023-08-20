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Данія передасть Україні 19 літаків F-16, - прем'єр

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Неділя 20 серпня 2023 19:00
Данія передасть Україні 19 літаків F-16, - прем'єр Фото: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Данії передасть Україні 19 американських винищувачів F-16.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з президентом Володимиром Зеленським.

"Ви та ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода - це наша свобода. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну", - заявила вона.

Премʼєр підкреслила, що Данія разом з Нідерландами зможе надати винищувачі.

"Сподіваюся, що інші країни будуть слідувати за нами. Ми віримо, що данські винищувачі допоможуть вам захистити українське небо, український народ, та повернути землі, які по праву вам належать" - додала вона.

F-16

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Крім того, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів.

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