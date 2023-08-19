Удар по драмтеатру, загиблі та десятки постраждалих: що відомо про обстріл Чернігова

Російські терористи вдень 19 серпня завдали ракетного удару по центру Чернігова. Внаслідок цинічної атаки ворога є жертви та десятки постраждалих, серед них діти.

Що відомо про наслідки обстрілу Чернігова - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Повітряна тривога та вибухи

Після 11:30 у північних областях України оголосили повітряну тривогу, зокрема і в Чернігівській області. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами.

Пізніше у Чернігові пролунали вибухи. Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про ракетний удар по центру міста. За його словами, окупанти застосували балістику.

Удар по драмтеатру

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Чернігова. Він заявив, що російська ракета влучила просто в центр міста, пошкоджений драматичний театр, площа та політехніка.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що пошкоджений дах драмтеатру, там виникла пожежа. Також пошкоджена пожежна частина та магазин.

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 19, 2023

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону розповів, що люди, які перебували у будинку культури, дивом вціліли. За його словами, за декілька хвилин до атаки пролунала повітряна тривога, частина відвідувачів встигла спуститися в укриття.

Жертви та постраждалі

Місцева влада та президент повідомили, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі та загиблі.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ заявило, що попередньо відомо про 5 жертв. Ще 37 людей отримали поранення, серед них 11 дітей.

О 13:40 глава МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв збільшилася. Шестирічна дитина, яка отримала важкі поранення, померла.

"Дівчинка, яка померла, - це шоста жертва шести років. Патрульні намагалися надавати першу допомогу, наклали турнікет, дуже велика втрата крові була. На жаль, лікарі не змогли її врятувати", - сказав Клименко.

Як зазначає міністр, мама дитини у важкому стані, багато людей потребують хірургічного втручання.

Оновлено о 14:20

Глава МВС повідомив, що у Чернігові збільшилася кількість жертв до 7. На місці трагедії виявили тіло жінки, її особу встановлюють. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

"12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані", - додав Клименко.

Фото: окупанти вдарили по центру Чернігову (t.me/mvs_ukraine)

У театрі проходила виставка дронів

Після удару по центру Чернігова у мережі спалахнув скандал. Виявилося, що у театрі, куди влучили окупанти, сьогодні проходила виставка дронів. Її анонсували заздалегідь. Чернігівська міська рада заявляє, що не погоджувала проведення заходу та не надала дозволів.

Організатор заходу запевняє, що проведення виставки погодили з міською владою, а саме з військовою цивільною адміністрацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.