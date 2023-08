Удар по драмтеатру, загиблі та десятки постраждалих: що відомо про обстріл Чернігова

Повітряна тривога та вибухи

Після 11:30 у північних областях України оголосили повітряну тривогу, зокрема і в Чернігівській області. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами.

Пізніше у Чернігові пролунали вибухи. Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про ракетний удар по центру міста. За його словами, окупанти застосували балістику.

Удар по драмтеатру

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Чернігова. Він заявив, що російська ракета влучила просто в центр міста, пошкоджений драматичний театр, площа та політехніка.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що пошкоджений дах драмтеатру, там виникла пожежа. Також пошкоджена пожежна частина та магазин.

Chernihiv. The historical heart of the old city. A beautiful summer Saturday. They targeted a theatre, just as in Mariupol. This time, it wasn't a bomb, but a russian missile. Civilians, including children, have been injured and killed. Another "important military target" was… pic.twitter.com/oDuH4AawDb