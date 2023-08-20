ЗСУ просунулися біля Роботиного та мали успіх на інших ділянках фронту (карти DeepState)

Сили оборони продовжують просуватися в районі селища Роботине Запорізької області, а також бійці ЗСУ мали успіх у районі Бахмута, Куп'янська та Кремінної, відкинувши російських окупантів з деяких позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані інтерактивної карти DeepStateMap .

Ситуація на Запорізькому напрямі

За даними на пізній вечір суботи, фіксується просування українських військових біля Роботиного далі у південному напрямку на флангах. У самому населеному пункті тривають тяжкі бої.

ЗСУ просуваються в районі Роботиного (фото карти від 18 та 19 серпня: скрін deepstatemap.live)

Як зазначають аналітики ресурсу, російські окупанти втратили ініціативу в Роботиному, і намагаються хоча б у південній частині збудувати оборону.

Також висловлюється припущення, що противник, ймовірно, вирішив залишити селище найближчим часом.

Ситуація під Бахмутом

На Бахмутському напрямку на Донеччині біля Кліщіївки згідно з даними карти фіксується невелике розширення позицій військ ЗСУ, де противник відкотився трохи назад.

ЗСУ відкинули окупантів біля Кліщіївки (фото карти від 18 та 19 серпня: скрін deepstatemap.live)

Бої в самому населеному пункті тривають, а також на південь від села. За даними ресурсу, йдуть активні бої близько 187.5 (район Залізнянського), де окупанти мали втрати у живій силі та техніці.

Ситуація на сході

Також війська противника відійшли трохи в районах Куп'янська (Харківська область) та Кремінній (Луганська область), де окупанти вже кілька місяців ведуть інтенсивні штурми та намагаються наступати, розширюючи свої позиції.

За даними карти, відхід інтервентів зараз фіксується на північний схід від населеного пункту Сеньківка біля Куп'янська...

Російські війська трохи відійшли під Куп'янськом (фото карти від 18 та 19 серпня: скрін deepstatemap.live)

...а також за добу бійці ЗСУ покращили позиції біля н.п. Діброва у районі Кремінної, змусивши противника відійти.

ЗСУ відкинули російських окупантів у районі Кремінної (фото карти від 18 та 19 серпня: скрін deepstatemap.live)

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України в останні місяці активізували свої зусилля щодо деокупації наших територій, та мали успіхи одразу на кількох напрямках.

Так, останніми днями українські військові продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

А 17 серпня росіяни втратили на Таврійському напрямку 234 солдати та техніки.

Додамо, що вчора аналітики DeepState також повідомляли про успіхи ЗСУ на Запорізькому та Бердянському напрямках, де наші бійці просунулися біля Роботиного та Урожайного.