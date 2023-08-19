ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 19 серпня 2023 18:06
Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні Фото: німецький концерн найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Німецький концерн Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні.

Про це розповів голова правління концерну Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами голови правління, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше.

Паппергер під час інтерв'ю повідомив про плани до кінця місяця почати обслуговування танків в Україні.

Ремонт техніки в Україні

Rheinmetall - один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Зокрема, він виробляє танкові вежі, які стоять на Leopard 2, переданих Україні західними союзниками.

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Передача озброєння Україні від Rheinmetall

У компанії Rheinmetall заявили 25 липня, що Україна отримає дві передові системи протиповітряної оборони Skynex, включно з боєприпасами повітряного підриву, в другій половині 2023 року.

Також, німецький оборонний концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems. Rheinmetall планує їх відремонтувати та відправити в Україну.

Раніше Reuters повідомляло, що німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну безпілотну систему Luna.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Обстріл центра Чернігова: фоторепортаж з місця трагедії
Обстріл центра Чернігова: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні