Росіяни активізували паспортизацію перед "виборами" на окупованих територіях, - Верещук

Росіяни активізували зусилля з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях напередодні так званих "виборів".

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону, передає РБК-Україна .

"Паспортизують усіх, навіть без людей. Ми це точно знаємо. У них є "намальовані" списки. Вони просто ставлять галочки та начебто роздають паспорти. Тому я ще раз та ще раз закликаю виїжджати усіма силами", - сказала Верещук.

Вона закликала мешканців ТОТ виїжджати звідти, бо з "кожним разом буде все важче і важче не йти на співпрацю" з окупантами.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. На ТОТ вони вирішили провести аналогічні голосування, для цього туди вже завезли пропагандистів та політтехнологів.

В ГУР МО України закликали українців на окупованих територіях повідомляти про колаборантів та надавати свідчення фальсифікацій фальшивого голосування.

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