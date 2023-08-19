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ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони, - CBS

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Токмак, Субота 19 серпня 2023 10:28
ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони, - CBS Фото: ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська, ймовірно, подолали російські мінні поля на північ від Токмака у Запорізькій області. ЗСУ дійшли до першої лінії оборони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Видання наголошує, що одна з цілей контрнаступу України - просунутися на південь через потужні російські укріплення, щоб повернути Мелітополь, який називають воротами до Криму. Це місто є важливий транспортним вузлом для росіян.

На шляху до Мелітополя українські військові повинні звільнити місто Токмак, який є важливим бар'єром.

"Офіційний представник США повідомив CBS News у четвер, що українські війська пройшли через російське мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто", - заявляє видання.

При цьому американські журналісти зазначають, що звільнення Токмака та просування до Мелітополя буде нелегким завдання для українських сил.

ЗСУ подолали мінні поля на північ від Токмака і дійшли до першої лінії оборони, - CBS

скриншот deepstatemap.live

Наступ України

Цього літа українські військові активізували наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

За це час нашим захисникам вдалося звільнити понад 10 населених пунктів. Нещодавно Міноборони України повідомило про звільнення селища Урожайне на заході Донецької області. Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили цю інформацію.

Раніше на цьому з напрямку було звільнено село Старомайорське.

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